Firenze, spari in una lite fuori dall’ippodromo, uomo colpito a un piede

Firenze, 13 aprile 2025 – Un uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di domenica 13 aprile a seguito di una lite scoppiata alle Cascine a Firenze al termine della quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco.

L'uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso: sarebbe stato colpito a un piede. In base alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto in strada, in una zona all'altezza dell'ippodromo del Visarno. Sul posto è intervenuta la polizia.

La lite sarebbe maturata negli ambienti dell’ippica. All’ippodromo del Visarno stava per iniziare una giornata di ippica. La lite e i conseguenti spari sarebbero avvenuti nella zona delle scuderie.

La persona che è stata colpita appartiene al mondo dell’ippica. I contendenti sarebbero passati subito dalle parole ai fatti. Uno di loro ha appunto tirato fuori l’arma sparando. Si sarebbe poi allontanato.

C’è stata grande paura intorno all’ippodromo, dove la giornata di ippica è stata subito sospesa. E’ stato dato l’allarme al 118. L’uomo colpito è stato trasportato in ospedale. Non corre pericolo di vita.

Proprio oggi al Visarno, oltre alle corse, è in programma la giornata conclusiva di una due giorni dedicata al mondo del cosplay. La manifestazione, si spiega dagli organizzatori, sta proseguendo regolarmente.