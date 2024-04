Carabinieri fuori servizio arrestano spacciatore alla serata di musica techno

Firenze, 2 aprile 2024 – Si sono ritrovati a lavorare anche mentre erano fuori servizio: i carabinieri della Stazione Uffizi, fuori servizio, la serata di Pasquetta erano al Mandela Forum per un evento di musica techno. Quando hanno visto un 33enne di Pistoia mentre intento a spacciare sono entrati in azione e lo hanno arrestato in flagranza.

Lo spacciatore aveva appena venduto una dose di Mdma per 20 euro a un giovane; è stato subito bloccato e sono scattate perquisizioni anche del suo domicilio.

Sono stati trovati 2.155 in contanti, probabile provento dello spaccio, numerose dosi di Mdma e ketamina, quattro panetti di hashish (400 grammi circa), quasi 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sequestrato. L’uomo è stato portato in carcere a Sollicciano.