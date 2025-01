Trovato con hashish, cocaina e tutto l’occorrente per confezionare droga: 22enne arrestato

Incisa Valdarno (Firenze), 21 gennaio 2025 – Arrestato un 22enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri di Incisa hanno trovato il giovane, italiano residente nella zona, in possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 30 grammi di cocaina e 23 grammi circa di hashish, bilancini di precisione, coltelli, cellophane e materiale vario per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Il giovane, in conseguenza dell'arresto è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. All'esito dell'udienza avvenuta col rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.