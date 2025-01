Spaccia shaboo dal portone di casa. In manette un 43enne filippino. Trovati bilancino e altra droga

Lo hanno inchiodato mentre stava vendendo l’ennesima bustina di shaboo, una droga sintetica dall’effetto eccitante, proveniente dalle Filippine, che si presenta in forma di granuli e si consuma fumandola in pipette. Nuovo arresto dei Falchi della squadra mobile di via Zara: i poliziotti, dopo aver piantonato l’area, hanno fermato un 43enne delle Filippine mentre, dal portone di casa in via Antonio Mordini, distribuiva una bustina da 0,7 grammi a un fiorentini di 45 anni. Gli agenti sono poi saliti nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo sotto il cuscino del letto altri 13 grammi della pericolosissima droga asiatica. Rinvenuti anche del denaro, un bilancino e delle bustine di plastica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito al penitenziario di Sollicciano.