Sfonda la vetrina con un piccone. Arrestato a Firenze

Firenze, 27 dicembre 2023 – E’ accusato di essere l’autore di un furto ai danni di un bar in via Circondaria a Firenze e per questo è stato arrestato dalla polizia.

L’uomo, che avrebbe sottratto un bottino di circa 100 euro, avrebbe utilizzato un piccone per sfondare la vetrina del locale e penetrare al suo interno.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. Gli agenti hanno poi rintracciato il presunto autore in piazza Tanucci: sarebbe stato sorpreso mentre cercava di forzare il bandone di un chiosco.