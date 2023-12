Arrestato e condannato ma ruba un’altra volta: fermato un 26enne

FIRENZE

Sarebbe entrato all’alba in un ristorante di via Pratese rompendo la finestra del bagno posta sul retro del fondo, ma il proprietario del locale, che ha ricevuto l’allarme sul proprio cellulare, ha chiamato la polizia che è intervenuta trovando l’uomo, un 26enne, nascosto sotto il balcone: arrestato per furto aggravato.

È accaduto intorno alle 4.20 di ieri mattina. Il 26enne, marocchino, secondo quanto si apprende, nelle tasche aveva circa 60 euro che avrebbe rubato dalla vaschetta delle mance dei dipendenti del locale, il ristorante “Element“.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 28 novembre per una spaccata compiuta con un complice ai danni di un’enoteca, “Le Barrique“ di via del Leone.

Era stato processato per direttissima e condannato a dicembre a otto mesi di reclusione, pena sospesa.