Spacca una vetrina per rubare: arrestato ventenne. Tentativo bis nella stessa notte, ma il ladro deve fuggire

Ha tentato di rubare spaccando una vetrina con un tombino, ma è stato fermato dalla polizia. E’ finito in manette un 22enne marocchino che ha provato il colpo in un’attività tra viale Milton e Ponte Rosso, zona nella quale, nella stessa notte, c’è stato un altro tentativo di furto. In entrambi i casi i colpi sono stati sventati dal pronto intervento delle pattuglie della polizia impegnate proprio in specifici servizi di contrasto al fenomeno delle spaccate in città. A sorprendere l’arrestato, ancora all’interno di uno dei due fondi con la vetrata infranta, sono stati in particolare gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi Peretola. Si sono precipitati da San Jacopino, dove stavano pattugliando le strade della zona, appena hanno avuto notizia dalla radio della questura dei due colpi. Nel frattempo le volanti di via Zara hanno circondato in pochissimo tempo la zona.

In azione c’erano due malintenzionati: uno, entrato in un centro estetico, sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando da un’uscita secondaria probabilmente a mani vuote. Quello che invece per gli investigatori sarebbe il presunto autore dell’altro tentativo (apparentemente non collegato al primo) è stato trovato all’interno del secondo esercizio danneggiato, mentre stava verosimilmente tentando di camuffarsi, coprendosi il volto con il cappuccio del giaccone. Durante i controlli sono saltati fuori cacciaviti taglierini ed altri strumenti atti allo scasso per il possesso ingiustificato dei quali è scattata nei suoi confronti un’altra denuncia.