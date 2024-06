“Sotto/sopra“. La storia della street art in mostra al museo

Una mostra atipica, quella in corso (e fino a settembre) al Complesso Museale Santa Maria della Scala a Siena. “Sotto/Sopra“ racconta la storia dell’arte urbana in senso cronologico, da quando è nato come movimento underground all’attuale fenomeno sociale, capace di riqualificare anche le periferie. Un passaggio che è dall’illegalità all’inclusività, tanto che oggi appare anche nelle gallerie d’arte. Non solo, la mostra al museo vuole mostrare la sua continuità con la strada perché è proprio un’antica via che il complesso dell’antico Spedale ha inglobato e che trasforma l’evento in una specie di ritorno alle origini. Tanti gli artisti in mostra, da Madame a Banksy, da TvBoy a Blu, passando per Edoardo Ettorre e Clet. Presente anche un grande spazio dedicato all’arte “in progress“, in cui si potrà assistere al lavoro degli artisti. Oltre all’arte visiva sono in programma anche performance di danza e battles di hip hop.