Sostegno ai dipendenti Ebct, via alle domande

Dal 17 luglio sarà possibile presentare le richieste per i nuovi Bandi Welfare 2023 di sostegno al reddito dei dipendenti di aziende iscritte ad Ebct istituiti grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana, con il quale sono stati approvati aiuti economici e supporti operativi a lavoratori ed imprese del commercio e del turismo della regione.

Lo stanziamento di questo plafond Welfare sarà utilizzato per l’erogazione di contributi ai lavoratori ed alle loro famiglie, su sei capitoli di spesa: il primo per le spese di acquisto dei libri scolastici ed universitari, il secondo per le spese relative ad asili nidoscuole materne e d’infanziascuole elementari, il terzo per un bonus una-tantum per le nasciteadozioni avvenute nel corso del 2023, e poi sono stati introdotti tre nuovi bandi che riguardano il contributo integrativo CIGSFIS, il contributo per il superamento del periodo di comporto per malattie oncologiche eo terapie salvavita. La documentazione necessaria sarà pubblicata a partire da lunedì 17 Luglio 2023 sul sito www.ebct.it .