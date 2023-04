Sosta selvaggia, sei pattuglie in più e ausiliari

Da oggi sei pattuglie al giorno in più dedicate al controllo della sosta all’interno della Zona a traffico limitato, ma anche nelle zone di controllo sosta e negli spazi a pagamento dei cinque quartieri. L’annuncio arriva da Palazzo Vecchio che mette in guardia gli automobilisti sul potenziamento del servizio di controllo delle violazioni e annuncia una stretta sul parcheggio selvaggio.

Le sei pattuglie al giorno in più saranno dedicate al controllo della sosta. Con loro, in azione, ci saranno anche i ‘vigilini’ della sosta di Sas che opereranno in coordinamento con la Municipale. Occhio quindi ai parcheggi nelle strisce blu, a quelli in doppia fila e a quelli fuori dagli stalli riservati nelle rispettive Zcs.

Ma soprattutto attenzione alle zone a traffico limitato dove i vigili, soprattutto la sera, hanno gioco facile nel registrare violazioni alla sosta. Intanto ecco un ripassino sulla Ztl estiva notturna dove, dopo l’ingresso, conviene parcheggiare a regola d’arte. Fino al primo fine settimana di ottobre la zona a traffico limitato che scatta in notturna durante i weekend fino alle prime ore della domenica si aggiunge alla Ztl diurna già attiva nei giorni feriali.

Le limitazioni sono scattate dall’inizio del mese con giorni e orari invariati rispetto allo scorso anno: ogni giovedì, venerdì e sabato notte, dalle 23 alle 3 del giorno successivo.

L’area interessata dai divieti comprende i settori della Ztl diurna, ovvero A, B e O, a cui si aggiungono, solo per il provvedimento estivo, i settori G e F (rispettivamente le aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e l’area di San Niccolò).

Nei giorni e negli orari della Ztl notturna saranno attive tutte le porte telematiche installate ai confini della Ztl, eccetto quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi. Automobilista avvisato, mezzo salvato. Soprattutto in tempi di magra.