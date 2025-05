Sosta gratis nella Zcs, boom di registrazioni

Accelerano le registrazioni delle targhe sul portale Sas per la sosta gratuita. "Stanno andando bene – la risposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio a un question time del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi –. Il 28 aprile eravamo a 70mila mezzi registrati, mentre adesso siamo oltre quota 92mila. La proroga che abbiamo deciso di dare e il sostegno dei nostri uffici Urp nei quartieri stanno fornendo un servizio importante ai cittadini". Come funziona il sistema di sosta gratuita nelle zone a sosta controllata (Zcs) per i residenti? Si potrà continuare a parcheggiare gratuitamente nella propria Zcs, con la possibilità di aggiungerne una o più con dei mini abbonamenti da 10 euro al mese. Per aderire è sufficiente entrare sul sito Sas (www.serviziallastrada.it), scegliere l’opzione desiderata (una o più Zcs), inserire la targa e pagare on line. Tutto il procedimento è digitale e non viene prodotto nessun contrassegno cartaceo. Saranno gli strumenti in dotazione alla Polizia Municipale e agli ausiliari della Sas a verificare la presenza della targa nella lista dei titolari del pass. Quanto alle regole, i residenti con pass potranno sostare negli spazi blu promiscui o in quelli a rotazione (solo nell’orario 18-9) delle Zcs diverse da quella di appartenenza. Veicoli sanitari, delle forze armate, di associazioni di volontariato, caregivers, donne in gravidanza o neo genitori (fino a 2 anni di età del bambino) possono ottenere delle esenzioni.

"Per i non residenti non cambia niente", la precisazione del Comune. I costi degli abbonamenti restano invariati: 150 euro al mese o 500 l’anno nella Zcs 1 e nelle altre Zcs 40 al mese, 105 il trimestrale e 400 l’anno. Costo dimezzato per i veicoli elettrici, mentre quelli dei residenti possono continuare a parcheggiare gratuitamente.

F.I.