"Sospeso ufficio postale a Galliano per lavori: disagio per i residenti, container previsto ad aprile"

Niente ufficio postale a Galliano. A causa dei lavori programmati dal Comune di Barberino di Mugello nel centro, con il recupero di alcuni immobili storici, destinati a costituire un "albergo diffuso", si è dovuto sospendere il servizio dell’ufficio postale, finora nella "ex-casa del fascio". Si tratta di una situazione di disagio per Galliano, visto che per usufruire dei servizi postali si dovrà ricorrere alla sede centrale di Barberino di Mugello, in via della Lora, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35. Un container per riportare l’ufficio postale nella frazione previsto ad aprile.