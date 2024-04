Sos sosta, il piano Funaro: "Creo 10mila parcheggi grazie a supermercati e vecchie aree dismesse"

Quando mancano circa 45 giorni al voto, Sara Funaro aggiunge un altro tassello al suo programma elettorale: il piano parcheggi. Tema sentitissimo in città, su cui mette il carico lanciandosi su una proposta impegnativa: realizzare 10mila nuovi posteggi a Firenze. La candidata sindaca del Pd e della coalizione di centrosinistra avanza l’idea partendo da un dato: "I numeri parlano chiaro, sono oltre 200mila le auto che circolano in città e non ci sono abbastanza parcheggi. Un gap che va colmato". Così la dem individua fino a 3.600 stalli da ricavare grazie a nuovi parcheggi scambiatori. E tra questi, ad esempio, inserisce viale Europa (con 480 posti); Rovezzano (500, ma 800 potenziali); le Piagge, in via Campania (192).

Al conto somma 5.010 posti collegati ai "parcheggi di relazione" pensati per i residenti (di zona e non). In questo caso, spiega all’Agenzia Dire, "parliamo di nuovi spazi individuati in piazzali pubblici e privati, aree ferroviarie o in disuso, con la possibilità di realizzare parcheggi multipiano con strutture leggere e un impatto visivo minimo mitigato dal verde". Queste operazioni, quindi, "potranno essere realizzate dal pubblico o con un partenariato pubblico-privato" o "dai privati attraverso convenzioni". Funaro qui pensa al parcheggio multipiano di via Campo D’Arrigo (fino a 2mila posti), ma anche a viale Talenti (150 posti); l’ex area Enel in via Mariti (150); l’area ferroviaria di Rifredi (200) e il deposito dell’Ataf in viale dei Mille (300 posti "con la riqualificazione totale dell’area").

Quota 10mila è raggiunta da altri 1.560 posti gratuiti, solo per residenti, in parcheggi di superficie e di struttura, oppure nelle aree di sosta naturali. In questo caso vengono citate le 3 aree di sosta a Settignano per 49 posti; il parcheggio di via Villamagna, altri 80; quelli stradali in via Simone Martini per 80 stalli; l’area della Fortezza con 150 posti riservati ai residenti del centro. Oltre a questo per la sosta propone lo sviluppo, sul modello di quello che fu l’accordo tra la Coop di piazza Leopoldo e il Comune durante i lavori per il tram, di ulteriori convenzioni "per l’utilizzo di 2mila parcheggi di enti pubblici e di privati".

Per quanto riguarda il centro, invece, si pensa ai parcheggii interrati di Porta Romana (un progetto sostenuto da Dario Nardella) e al Cestello, Sant’Orsola (60), piazza Vittorio Veneto (100) e a un ampliamentod ella Calza. Sara Funaro, sempre attraverso l’Agenzia Dire, lancia anche una "tariffa dinamica e agevolazioni per i residenti" negli 8mila parcheggi di struttura attraverso prezzi più bassi quando gli stalli sono vuoti; oppure una tariffa progressiva, "con prezzi più bassi per coloro che li utilizzano spesso".

Infine, la candidata del Pd propone due novità digitali. Una la chiama “smart parking” e prevede parcheggi dotati di sensori in grado di rivelare la presenza di veicoli. Altra novità, sempre digitale, sarà il park sharing: attraverso un’app dedicata i proprietari di posti auto potranno mettere a disposizione i loro stalli in determinati orari e giorni "in cambio di una tariffa contenuta".