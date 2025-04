Sos fosso delle Fonti. Ora arrivano i fondi

Arrivano dalla Regione Toscana 350mila euro per la prevenzione idraulica a Bagno a Ripoli. I fondi commissariali ottenuti dalla Toscana, serviranno alla sistemazione del Fosso delle Fonti nella frazione di Grassina. È uno dei tratti più a rischio esondazione a causa della politica edilizia di tombamenti degli anni ’60-70.

Oggi con le piogge sempre più frequenti, le strozzature create con il cemento per incanalare i corsi d’acqua sotto l’abitato, ha provocato più volte esondazioni, come avvenuto anche di recente durante gli eventi alluvionali di metà marzo.

I fondi regionali si aggiungono a quanto già stanziato in proprio dal Comune di Bagno a Ripoli in regime di urgenza, con lavori già cominciati: 150mila euro sono infatti usciti dalle casse comunali per lo stombamento del primo tratto proprio del Fosso delle Fonti, nella parte che attraversa il giardino della scuola Marconi. Verrà così triplicata la capacità di flusso dell’acqua da 3 a 9 metri cubi al secondo, anche se la piena raggiunge i 15 metri cubi. Ulteriori 24mila euro sono stati stanziati dal Comune per il ripristino di via Pietrosa e via del Padule e la pulizia di alcuni fossi, in particolare quello di Montauto.

I fondi che arrivano dalla Regione permetteranno di stombare un altro tratto del Fosso delle Fonti e ridurre così il rischio idraulico delle case spesso alluvionate di via del Pian di Grassina.

"Questo nuovo finanziamento – dice il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – permette al Comune di compiere un nuovo decisivo passo in avanti per la difesa del suolo e la sicurezza idraulica, riducendo il rischio sul nostro territorio con azioni concrete. Daremo subito il via alla progettazione necessaria per partire quanto prima con i lavori".

Manuela Plastina