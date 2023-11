Sorpresi a rubare nel ristorante. Uno si nasconde nel congelatore

Stavolta non hanno spaccato la vetrina, ma erano riusciti ad entrare lo stesso, forzando la serratura. Ma probabilmente hanno scelto il ristorante sbagliato, perché il Gargantua di via San Gallo è vicinissimo alla questura. Gli agenti del corpo di guardia di via Zara si sono subito accorti che mentre uno faceva il palo, l’altro era entrato dentro.

In pochi istanti i due malintenzionati si sono trovati circondati anche dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati giorno e notte in specifici servizio finalizzati proprio al contrasto dei reati predatori disposti dal questore Maurizio Auriemma.

Uno, un 24enne marocchino, è stato subito fermato all’esterno del locale, mentre il presunto complice sembrava, almeno per il momento, mancare all’appello.

Ma anche quest’ultimo - un algerino 18enne - non ha fatto molta strada: i poliziotti lo hanno trovato sul retro dell’esercizio, nascosto dentro un maxi congelatore.

Durante i controlli di rito, dalle tasche del più grande degli arrestati è saltata fuori una chiave a cricchetto, che si ipotizza possa essere stata utilizzata per forzare l’ingresso del ristorante.