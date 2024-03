Sorms, il calcio femminile in vetrina

Una grande festa per presentare a un pubblico più vasto la scuola di calcio femminile della Sorms. Appuntamento venerdì 29 marzo (ore 17.30), agli impianti di San Mauro a Signa, con un pomeriggio di incontri e di confronti. "Sono molto soddisfatta degli obiettivi raggiunti – spiega Elena Frandi, responsabile eventi della Asd Scuola Calcio - e ho deciso quindi di rilanciare la passione femminile per il pallone che ha preso il via nella scorsa stagione sorprendendo tutti, me compresa".

Già oggi – continua – "abbiamo due squadre meravigliose che hanno portato alla Sorms una buona qualità di calcio e un’onda di allegria. Mi piacerebbe ora chiudere il cerchio completando tutte le annate".

Due i focus del pomeriggio: il momento (ore 17.30) d’incontro dedicato al settore giovanile (dal 2012 al 2008) e quindi (ore 18.30) quello con i pulcini (dal 2013 al 2016).

A tutti i partecipanti verrà regalata una maglietta. Alla manifestazione saranno presenti la responsabile eventi della società, il direttore generale e gli allenatori.