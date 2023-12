Sorgane, la rigenerazione passa dal coinvolgimento dei cittadini

Oltre 400 persone hanno dato il loro contributo per ridisegnare insieme il nuovo volto di Sorgane. Il progetto di rigenerazione urbana finanziato con 6 milioni di euro dal fondo europeo per lo sviluppo regionale Fest più una compartecipazione del Comune di Bagno a Ripoli di 1,2 milioni, parte proprio dalla cittadinanza e da un percorso di partecipazione collettiva che da settembre alla fine di novembre ha coinvolto centinaia di cittadini per lo più della parte di Sorgane sotto l’egida del Comune ripolese, ma che ha risvolti positivi anche sul fronte fiorentino.

Oggi dalle 18 alle 20 all’auditorium del Together Florence Inn in un’assemblea pubblica ci sarà un primo bilancio del lavoro di ascolto svolto finora, alla presenza del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, della giunta e dei tecnici del Comune, accanto ai rappresentanti di Sociolab, agenzia specializzata che sta portando avanti il percorso partecipativo.

Sabato invece dalle 10 alle 13 ci sarà la festa di "Rigenera Sorgane" ai giardini di via De Gasperi, con l’incontro conclusivo del corso per attivatori di comunità che ha permesso di creare un gruppo di persone con l’obiettivo di proseguire il percorso di coinvolgimento della comunità verso la rigenerazione urbana e sociale. In programma anche numerose attività dedicate ad adulti e bambini.