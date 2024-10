Via libera della Soprintendenza: Publiacqua riprende il cantiere a Incisa

Figline e Incisa, 8 ottobre 2024 – I timori di un lungo stop del cantiere propedeutico alla seconda rotonda di Incisa sono stati scongiurati: gli archeologi hanno lavorato a tempo record sullo scavo di Publiacqua che aveva portato al ritrovamento di un’antica strada romana sotto l’asse viario principale del paese. La dovuta segnalazione alla Soprintendenza, avvenuta il 23 settembre a soli 3 giorni dall’inizio dei lavori, ha portato alla sospensione del cantiere. Ma da ieri, a seguito dell’autorizzazione della stessa Soprintendenza, gli operai sono tornati al lavoro e contano di poter rispettare il termine di 3 mesi per ultimare l’opera, con fine dunque prevista entro gli ultimi giorni del 2024. Sono dunque ripresi i lavori di allacciamento del nuovo collettore fognario, opera sui sottoservizi necessaria prima di realizzare una delle due rotatorie che dovrebbero, nelle promesse dell’amministrazione, snellire il traffico sulla direttrice principale che dal casello dell’A1 porta a Figline attraversando appunto Incisa. L’intervento di Publiacqua in corso, consiste nella realizzazione di una nuova raccolta di reflui dell’abitato ed il loro collettamento all’impianto di depurazione di Figline Valdarno. Saranno realizzati una stazione di sollevamento fognario nell’area pubblica di via Roma (pressi civico 74) e circa 500 metri di nuova condotta nella stessa via Roma e circa 150 metri, a gravità, lungo via Argine d’Arno.