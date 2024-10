Sopralluogo del Comune negli alloggi popolari

Palazzo Vecchio dà il via a una serie di sopralluoghi nelle case popolari per incontrare gli inquilini. Prima tappa, con la delegazione del Comune, guidata dall’assessore al Welfare e alla Casa, Nicola Paulesu (nella foto), negli alloggi Erp di via Pistoiese. "È il primo di una serie di incontri che, come amministrazione, abbiamo intenzione di realizzare per ascoltare le esigenze degli inquilini e mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare la qualità della vita dei residenti", spiega Paulesu. L’incontro, a cui hanno preso parte il presidente del Quartiere 5, Filippo Ferraro, il presidente di Casa spa, Luca Talluri, il consigliere comunale di Fdi, Alessandro Draghi, "ha dato modo di prendere visione dello stato di conservazione degli immobili, capire le esigenze degli inquilini e valutare alcuni interventi da svolgere in modo prioritario. Abbiamo ribadito anche le modalità di comunicazione tra inquilini e Casa Spa per realizzare interventi di manutenzione ordinaria confermando l’importanza dell’esperienza delle autogestioni soprattutto per questo aspetto".