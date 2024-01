Sollievo a Empoli: "La scelta migliore"

"Una soluzione che mette d’accordo tutti e fa sintesi delle esigenze di tutto il territorio metropolitano, comprese quelle della città di Empoli che come spiegato più volte non avrebbe potuto diventare sede di riferimento per due squadre nella massima serie". Sollevata la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, dopo l’annuncio da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"A questo punto aspettiamo che anche l’Empoli presenti la proposta di project per intervenire sul Castellani. Se così fosse tra pochi anni la Città Metropolitana di Firenze potrebbe essere l’unica in Italia ad avere due stadi ammodernati e pronti per ospitare l’appuntamento degli europei del 2032".