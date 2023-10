Alia, solleciti di pagamento inviati per errore. Come fare per annullarli

Greve in Chianti (Firenze), 26 ottobre 2023 – Un errore del sistema e così, nel Comune di Greve in Chianti, una parte dei solleciti bonari di pagamento di Alia è stata inviata a persone che invece sono in regola con i propri obblighi fiscali. Appena verificato l'accaduto, l’azienda ha avviato le procedure necessarie per correggere la situazione, contattando i cittadini interessati al fine di fornire le dovute spiegazioni.

È quanto spiegato, in una nota, dalla stessa Alia Servizi Ambientali Spa, precisando che: “Le utenze coinvolte riceveranno l'annullamento dell'avviso di sollecito bonario per mail e per raccomandata. Alia, dispiaciuta per quanto verificatosi, si scusa con tutti i cittadini interessati dal disguido”.

"Informa, inoltre, che per verificare la validità della comunicazione di sollecito ricevuta è possibile rivolgersi allo sportello presso l'ex ufficio turistico parco di Sant'Anna, in via Giovanni da Verrazzano, oppure contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30) al numero gratuito 800.888333 da rete fissa, allo 0571.1969333 gratuito da fisso o mobile e al numero 199.105105 a pagamento da rete mobile, oppure scrivere all'indirizzo e-mail tariffa.info aliaserviziambientali.it. Inoltre è sempre possibile verificare la propria posizione, il contratto e la regolarità dei pagamenti attraverso la nuova area clienti Aliapp, con accesso dal portale www.aliaserviziambientali.it”.