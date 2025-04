Solidarietà e tradizione al Visarno. Il Cappello più bello per Corri La Vita

Purosangue e cappelli d’autore, per la la più antica gara di galoppo d’Italia, la Corsa dell’Arno. Tutto ciò domani all’Ippodromo del Visarno, per un 25 aprile all’insegna della moda, della creatività e della solidarietà. In occasione della 198esima Corsa dell’Arno, al ’Cesare Meli’ si rinnova l’appuntamento con il concorso ’Il cappello più bello per Corri La Vita’, giunto alla decima edizione. Ancora una volta un ’Royal Ascot’ in puro stile fiorentino che unisce mondanità e beneficenza, celebrando il Made in Tuscany e sostenendo attraverso una raccolta fondi i progetti che Corri La Vita Onlus realizza per supportare le donne colpite da tumore al seno che devono affrontare un percorso di guarigione, riabilitazione e sostegno psicologico. L’evento è promosso dal Consorzio Il Cappello di Firenze e dall’Ippodromo del Visarno.

Dalle 16.30, durante le corse dei cavalli in programma dalle 15.30, la terrazza dell’Ippodromo si trasforma in una vera e propria passerella dove sfileranno i cappelli più fantasiosi, eleganti e creativi. È possibile partecipare al concorso indossando un proprio cappello realizzato artigianalmente con contributo di 15 euro, oppure acquistando un copricapo nel pop-up store all’interno del Visarno dove ci saranno cappelli di fattura artigianale realizzati da Grevi, Marzi, Memar, Angiolo Frasconi, R-Group Srl, Raffaello Bettini Srl, Tesi Luigi e Guido Srl, aziende del Consorzio Il Cappello di Firenze aderenti all’iniziativa (in questo caso la quota di iscrizione al concorso è compresa nel prezzo di vendita). L’intero ricavato della vendita dei cappelli sarà devoluto a Corri La Vita. Le signore con cappello in gara si sfideranno con estro e fantasia per conquistare il podio nelle categorie eleganza, creatività e junior. Novità della decima edizione è il premio stampa, come annunciato durante la presentazione dell’evento a cui hanno partecipato Carlo Meli, amministratore della Sanfelice Srl, Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, Franco Frasconi, presidente Consorzio del Cappello di Firenze, ed Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la Vita Onlus.

"Siamo lieti di tornare all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli - dichiara Frasconi –. Il nostro Consorzio è attivo dal 1986 e raggruppa le più importanti aziende del settore in Toscana. Siamo naturalmente onorati di supportare Corri La Vita Onlus con il concorso del cappello che unisce moda, eleganza e creatività, giunto alla decima edizione: un traguardo molto importante e testimonia il successo di questa iniziativa".

"Siamo felici e profondamente grati di vedere come anche quest’anno il concorso ’Il Cappello più bello’ si sia trasformato in un’occasione speciale per unire creatività, eleganza e solidarietà – aggiunge Frescobaldi –. Questo evento rappresenta perfettamente lo spirito di Corri La Vita: fare del bene con il sorriso".

Olga Mugnaini