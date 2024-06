Solidarietà e musica a Villa Montalvo

Un vero e proprio villaggio ludico, ma soprattutto inclusivo. E’ quello realizzato da Banda Albereta Odv e Villaggi Arcobaleno all’interno del ‘Campi Beer Festival’ che da domani al 30 giugno animerà le serate campigiane nel parco di Villa Montalvo. Uno degli appuntamenti di spicco in una festa che ha un programma altrettanto ricco di eventi che vanno dai concerti allo street food (diciotto i punti adibiti alla ristorazione). E naturalmente la birra, rigorosamente alla spina, con numerosi birrifici artigianali presenti. Senza dimenticare il luna park per i più piccoli che, come spiegano gli organizzatori, sarà ancora più grande rispetto al passato con nuove attrazioni. Per quanto riguarda invece il villaggio, si tratta di un ‘esperimento’ già riuscito l’anno scorso quando ad aspettare i bambini c’era il pescecane della favola di Pinocchio. L’ambientazione, infatti, era proprio quella della favola del celebre burattino di legno con tutti i suoi personaggi a intrattenere i piccolini. Questa volta ci sarà la macchina di Crudelia De Mon perfettamente funzionante, con le luci che si accendono, il clacson che suona e naturalmente lei, la protagonista de ‘La carica dei 101’, film da cui il villaggio e suoi artefici hanno tratto ispirazione. "I veri protagonisti, insieme ai nostri volontari – spiegano da Banda Albereta Odv -, saranno loro, gli attori che, oltre a chi impersonerà Crudelia De Mon, tutte le sere ripercorreranno la storia dei piccoli dalmata con due spettacoli (inizio alle 20.45 e alle 21.45), ingresso a offerta libera: il ricavato sarà devoluto come sostegno alle cure di sette bambini affetti da patologie gravi e rare". Il ‘biglietto da visita’ di Banda Albereta, che da sempre, fa della solidarietà la propria bandiera. Per partecipare è consigliabile la prenotazione al link https://www.bandaalbereta.it/prenota-villaggio-carica-101, ma si può fare direttamente anche al villaggio ogni sera.

Passando infine alla musica, tutte le sere concerti gratuiti e dj set. Tra le conferme la data del MamaMia in Tour venerdì 14 giugno; il festival di musica techno Cosmic Open Air sabato 15 e sabato 29 giugno; Galeffi il 16 giugno; i Sud Sound System il 18 giugno; Bobo Rondelli a chiudere il ‘Campi Beer Festival’ il 30 giugno. Numerose anche le tribute band: dai Killer Queen ai Suzy Q alla Combriccola del Blasco, una delle principali attrazioni della festa.

Pier Francesco Nesti