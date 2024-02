Solidarietà del club di Subbuteo. Alluvione, raccolte e donazioni

Quando il gol è in punta di dito. A ‘metterlo a segno’ i soci, circa una ventina, del Club Granducato, il primo per appassionati del calcio da tavolo a Campi. Un presidente campigiano, Massimo Talozzi, il Pegaso della nostra regione come simbolo, proprio perché gli iscritti sono di Campi, ma anche di Prato, Pistoia e Pisa. Non a caso la sede è presso il circolo Risorgimento a Capalle, facilmente raggiungibile dalla vicina autostrada. Un club nato da poco, ma che in occasione dell’alluvione di novembre si è subito attivato per la comunità campigiana: "Abbiamo coinvolto gli altri club della regione – spiega il presidente – e, insieme a Marco Molinaro, abbiamo impiegato due giorni per andare a Livorno, Pisa, Cecina, Castelfiorentino, solo per citarne alcuni, per ritirare il materiale che avevano messo insieme per poi donarlo ai punti di raccolta attivi a Campi". Solidarietà e voglia di divertirsi: il giovedì sera dopo cena è l’appuntamento fisso per sfidarsi in quello che è un vero e proprio torneo interno, ma anche per prepararsi agli impegni in programma nel campionato di serie C. Fra i prossimi appuntamenti anche la Coppa Toscana a squadre, nel mese di marzo, a San Miniato, mentre a luglio, a Castiglion della Pescaia, sarà la volta della Coppa Italia. L’età media? Cinquant’anni, ma quando c’è da esultare per un gol di Ciccio Graziani o Giancarlo Antognoni in miniatura si torna tutti bambini.