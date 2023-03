Solidarietà a minori e donne che hanno bisogno d’aiuto

Al via a Firenze la campagna di raccolta fondi per il progetto, che sostiene le attività in favore dei minori e delle donne dei centri diurni e residenziali della Cooperativa Il Sicomoro. Il progetto è nato dalla richiesta della cooperativa di offrire non solo riparo e ristoro a donne e minori in difficoltà ma anche uno spazio personale di crescita emotiva e di elaborazione del trauma. Grazie a un team di professionisti che operano nel sociale, in integrazione con psicologi e psicoterapeuti dell’associazione Il Lumicino. Il Lumicino, con i fondi raccolti, offrirà agli utenti delle case e strutture di accoglienza residenziali della cooperativa Il Sicomoro otto colloqui psicologici gratuiti, con la possibilità di rinnovo. Chi volesse aderire alla campagna di solidarietà può fare una donazione cliccando su https:www.retedeldono.ititn236760?s=wa oppure con un versamento a Il Lumicino, Banca Unicredit, iban IT68C0200802850000105873905 con la causale “donazione progetto Il Sicomoro“.