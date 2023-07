Soldi per il campo sportivo In arrivo la nuova tribuna

di Lisa Ciardi

C’è anche il rifacimento della tribuna coperta del campo sportivo del Bisenzio, a Signa, fra gli interventi agli impianti sportivi finanziati dalla Regione Toscana. Il bando, di cui è stata recentemente approvata la graduatoria, aveva una dotazione di circa 12 milioni di euro, che è andata a 40 progetti di cui sette in provincia di Firenze. Sono stati considerati prioritari (e destinatari di punteggio aggiuntivo) gli interventi già presentati negli anni 2021 e 2022 ma che non avevano beneficiato del contributo, quelli già avviati ma non conclusi, quelli corredati di progetto esecutivo o con livello di progettazione tale da poter essere messo a gara; e ancora i lavori per l’efficientamento energetico, l’abbattimento di barriere, il miglioramento della sicurezza e l’omologazione in base alle indicazioni delle federazioni sportive.

Signa aveva molte di queste caratteristiche, dato che il Comune aveva proato a partecipare al bando già lo scorso anno, restando escluso per pochi punti e visto che nel frattempo i lavori erano iniziati. "L’intervento – spiega l’assessore al bilancio, Gabriele Scalini – era necessario per mettere in piena sicurezza la tribuna, oggetto di un restauro sbagliato negli anni ’80. I lavori di allora avevano provocato un eccessivo appesantimento del tetto, creando problemi alle strutture di sostegno. L’intervento attuale, ormai in stato avanzato, ha portato a smantellare la vecchia copertura per sostituirla con una più leggera". "L’intervento è andato avanti in questi mesi permettendo quasi sempre ai tifosi di utilizzare comunque in parte la tribuna – prosegue l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – tranne per brevi periodi. Nelle prossime settimane gli interventi verranno conclusi".

"Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti a sostegno della pratica sportiva – ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani –. Nel 2021 abbiamo pubblicato un primo bando da 10 milioni, nel 2022 un secondo da 30, e quindi questo da quasi 12. Complessivamente abbiamo finanziato interventi in 210 Comuni toscani sui 273". Il contributo è in conto capitale, con una compartecipazione obbligatoria del 10% da parte dei titolari dei progetti. Nel caso di Signa, la Regione ha messo a disposizione 360mila euro.