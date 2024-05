Soggiorni estivi, le iscrizioni

Prenderanno il via a giugno i soggiorni estivi per bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 4 ai 18 anni. Sport, passeggiate nel verde, manualità creativa, esperienze di pittura e teatro, orticoltura: sono otto le proposte tra cui scegliere, organizzate dalle associazioni e cooperative del territorio. Tutti i dettagli sul sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it). Da domani, sulla piattaforma dei servizi scolastici Simeal, sarà possibile effettuare la richiesta del servizio di trasporto al soggiorno estivo (costo 15 euro a settimana) e la richiesta della riduzione del 50% del costo del soggiorno estivo, prevista solo per i residenti nel Comune di Calenzano, con Isee fino a 12mila euro e per un massimo di 2 settimane di frequenza. Info: servizio Assistenza scolastica tel. 055.8833.408-425. Per dettagli, iscrizioni e costi dei soggiorni si possono contattare direttamente gli organizzatori dei soggiorni.