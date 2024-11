Società di pediatria, cambio al vertice. Agostiniani eletto presidente: "Sono grato e onorato dell’impegno"

Rino Agostiniani, direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Asl Toscana Centro, è il nuovo presidente della Società italiana di Pediatria, storica società scientifica che associa 11mila pediatri italiani del mondo ospedaliero, universitario e del territorio. È stato eletto in occasione del 79esimo congresso italiano di Pediatria che si è appena concluso a Firenze. Entrerà in carica il primo gennaio 2025, succedendo alla presidente uscente Annamaria Staiano, che Agostiniani ha affiancato in questi anni come tesoriere. "Sono grato e onorato per aver ricevuto l’incarico di guidare una società scientifica così prestigiosa. Mi impegnerò, insieme alla squadra che mi affiancherà, per la tutela dei bambini e degli adolescenti, con le complesse sfide che sono state al centro del 79esimo congresso di Pediatria, per un’assistenza che sappia rispondere ai cambiamenti della società e ai nuovi bisogni della popolazione pediatrica".