Sms, cambio look grazie agli studenti

Studenti ‘in trasferta’ per un progetto che ha coinvolto la 4 C, sezione Arti Figurative, della sede sestese di via Giusti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino. Durante lo scorso anno scolastico i ragazzi e ragazze della classe hanno realizzato infatti una serie di pannelli decorativi progettati specificamente per arredare il bar del circolo Sms Rifredi 1883 in via Vittorio Emanuele. Il nuovo allestimento è stato inaugurato ieri pomeriggio. Per il locale, gli studenti hanno elaborato e realizzato il progetto pittorico "Verso il futuro", una veduta panoramica, di pura fantasia, delle colline toscane e di Rifredi. Una donna e un uomo osservano da lontano questo paesaggio ideale e i pannelli, dipinti con la pittura acrilica su tavola, scorrono sulle pareti in una continua successione. Il progetto è stato seguito e coordinato dalle professoresse Beatrice Bartolozzi e Sabrina Bianchini. Gli studenti coinvolti sono Sofia Mariluz Gheri, Giovanni Vellini, Samuele Corvaglia, Francesco Cal, Simone Giudice, Giulia Kangudie, Viola Elena Giannandrea, Mia Martinelli, Eleonora Mariotti, Beatrice Rosa, Chiara Sorrentino, Giulia Salerno, Aida Bartali, Giorgio Giusti, Carlotta Nigi, Olga Garofalo, Giada Parlato, Emanuela Negri, Adrian Constantin, Tsion De Natale, Dario Tintorini.