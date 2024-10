Smile Project. L’universo di umanità

Eva

Desiderio

Da dieci anni si fa del bene, concretamente, in Eritrea, paese natale di Elsa Michael stilista e imprenditrice che è impegnata nel progetto che ha fondato e che presiede battezzato "Smile Project": si soccorrono bambini malati, ciechi, ragazzi e ragazze sordomute ai quali viene insegnato un lavoro nella moda, si accudiscono in un orfanatrovi piccoli e piccolissimi poveri di tutto ma ricchi di sorrisi, si aiutano concretamente donne sole, vedove, ragazze madri, persone maltrattate. Un universo di umanità che Elsa Michael conosce bene perché più volte l’anno si reca ad Asmara per aprire vari centri e controllare tutto quello che di buono si può fare contando sull’aiuto dei tanti volontari e delle tante persone che vogliono fare del bene. E saranno oltre sessanta i volontari di "Smile Project" impegnati da questo venerdì 25 ottobre a domenica 27 dalle 9 del mattino alle 19 del tardo pomeriggio al Tepidarium del Roster al Giardino dell’Orticoltura in una staffetta benefica per la nona edizione del Mercatino dei tantissimi prodotti, tutti nuovi, donati da tante aziende per i progetti all’Asmara e in tutta l’Eritrea più bisognosa. Collezioni di campionario per uomo, donna e bambino, a prezzo molto interessanti (magliette a 10 euro, jeans a 20 euro, cappotti a 50 euro). Per la seconda volta ci sarà anche un corner riservato a chi vuole consultare una personal shopper per costruire il suo look preferito. Belli anche i tris di valige offerti da Guess, una proposta utile anche per i regali di Natale. Anche stavolta il Comune di Firenze che ha dato il patrocinio alla manifestazione concede l’uso del Tepidarium a titolo gratuito, così come il Comune di Roma ha messo a disposizione gli spazi del Mattatorio per la seconda occasione benefica sempre di "Smile Project" dall’8 al 10 novembre, con la stessa formula fiorentina.