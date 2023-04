Smaltimento illegale di rifiuti Denunciato un imprenditore

Deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non. Accuse delle quali dovrà rispondere un imprenditore di San Godenzo, denunciato dai Militari della Stazione Carabinieri. A seguito dei sopralluoghi e dall’analisi della documentazione, gli uomini dell’Arma hanno contestato al titolare e legale rappresentante della ditta di per aver eseguito un deposito incontrollato dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento, poiché nella gestione del deposito temporaneo l’imprenditore avrebbe evitato di adottare le disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale. In particolare, non sono stati rispettati i tempi e le quantità massime consentite per il deposito temporaneo dei rifiuti; le aree in cui i rifiuti pericolosi erano depositati e i contenitori utilizzati per il loro deposito non riportavano alcuna indicazione del relativo codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Inoltre i rifiuti pericolosi erano depositati su un’area priva d’impermeabilizzazione del suolo, di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali reflui di sversamento, di apposito sistema di copertura e protezione dalle acque meteoriche e dall’azione del vento. Oltre a questo, i rifiuti non pericolosi erano depositati in uno stesso cumulo, insieme ad imballaggi contaminati da sostanze pericolose. Il titolare della ditta è stato per questo segnalato all’autorità giudiziaria.

Leonardo Bartoletti