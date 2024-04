Sistema moda, la filiera accessori. Consorzio in nome della sostenibilità

Ha sede in Toscana il primo consorzio che riunisce la filiera produttiva degli accessori dei brand della moda e del lusso in nome della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale. Consorzio Physis, società benefit e start up innovativa, conta già oltre 30 consorziati tra Toscana, Lombardia e Veneto, con un fatturato aggregato che supera il miliardo di euro. Le aziende aderenti operano nella produzione di accessori e nei loro trattamenti superficiali, nella progettazione e produzione di impianti, nelle materie prime e prodotti chimici. Il consorzio, spiega il presidente Alessandro Pacenti, per la prima volta "unisce aziende diverse spinte dal desiderio di rispondere ai bisogni di un mercato e una società in costante cambiamento.

La crescita e la tutela della filiera produttiva dell’accessorio per i settori moda e lusso sono una priorità da valorizzare e promuovere con la sostenibilità e l’innovazione tecnologica". La nascita del consorzio, che ha sede nel cuore di Firenze, "è il risultato di una visione strategica: in un mercato sempre più orientato alle tematiche Esg, dobbiamo incarnare sostenibilità e responsabilità sociale, diventando una guida per l’intero settore della moda e del lusso.

Le aziende verranno sostenute attivamente verso la creazione di una filiera certificata. Il consorzio diventerà un agente di cambiamento positivo, contribuendo a definire gli standard di eccellenza sostenibile nel panorama della moda e del lusso". Gli obiettivi sono lo sviluppo di nuove tecnologie nel trattamento superficiale degli accessori metallici, lo sviluppo di materiali di base innovativi a ridotto impatto ambientale e di nuove tecnologie per il trattamento delle acque reflue di processo, la riduzione dei consumi e del relativo impatto, il recupero di metalli con loro reimpiego come materie prime seconde. Il consorzio - conclude Pacenti - accoglie tutte le realtà della filiera: le aziende e gli stakeholder possono usufruire così di servizi, supporto e idee innovative valorizzando unione, cooperazione e unicità".

All’evento inaugurale del consorzio, che si è svolto alla Manifattura Tabacchi di Firenze, hanno partecipato, tra gli altri, Flavio Sciuccati della European House - Ambrosetti, l’europarlamentare Alessandra Moretti, il deputato Andrea Barabotti, oltre a più di 200 rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e dei principali stakeholder del settore e referenti di grandi brand del lusso e della moda.

mo.pi.