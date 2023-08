Sintonia Fine Manuale, Danza Meditativa a Firenze

Ripartirà domani, nella Sala dell’ex chiesa delle Leopoldine, la rassegna di danza Site Dance con "Sintonia fine manuale" performancemeditazione per due danzatrici, ideata e diretta da Camilla Giani. Sul palco Sabrina Mazzuoli e la stessa Giani, musiche originali di Marco Mazzi con i testi estratti da "Il vagabondo delle stelle" di Jack London e da "Ripararsi" di Elena Cavaciocchi. Le due interpreti improvvisano a occhi chiusi nel silenzio, consapevoli di stare interagendo l’una con l’altra. Ciascun spettatore ha in dotazione una cuffia per poter ascoltare una ‘colonna sonora’ con la possibilità di scegliere tra un archivio di brani molto diversi tra loro. Evento per 20 persone a replica, 3 repliche consecutive ore 18, 19 e 20. Il 30 agosto alle 18.30 sarà poi la volta di Dialogus (Nel corpo riverbera II fase), una creazione per Villa Bardini prevista in un secondo allestimento nel Parco del Museo di Villa Caruso a Lastra a Signa il 17 settembre alle 17.30. Spettacoli gratuiti a prenotazione obbligatoria 3401369666–3286452779 (Whatsapp).