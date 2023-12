Sindaco e giunta, incontro coi cittadini

Proseguono le assemblee cittadine per i progetti di sviluppo nei quartieri. Sindaco e giunta incontrano i cittadini della Piana di Settimo lunedì, e i cittadini di San Giusto mercoledì 13. Lunedì l’appuntamento è alle 21 alla casa del popolo di Badia a Settimo (via dell’Orto, 9), mentre mercoledì 13 sempre alle 21 al Circolo Arci di San Giusto (via Ponte a Greve, 119). Con i due incontri, organizzati per presentare e discutere progetti e temi di interesse pubblico riguardanti la città e i quartieri, proseguono le assemblee di quartiere di "Identità Comune – Le persone al centro", organizzate dal Comune di Scandicci.

Le assemblee pubbliche sono uno dei punti di forza dell’azione di governo del decennio fallaniano.