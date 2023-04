Sindacato turismo Apre nuova sede

Il sindacato del commercio del turismo, dei servizi e della cooperazione UilTucs Toscana, inaugura una sede in Valdarno, la 26ª regionale, oggi alle 11 in piazza Serristori 17. "Siamo entusiasti di aprire una sede anche in quest’area, territorio vocato al turismo e al terziario. Sarà uno spazio in grado di offrire servizi, tutele e informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori" annuncia il segretario Marco Conficconi. All’inaugurazione, accanto ai vertici regionali, sarà presente anche il segretario generale Paolo Andreani.