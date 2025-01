"Sin e Sir di Massa e Carrara, decontaminare i suoli"

Al via il percorso di bonifica e messa in sicurezza delle acque di falda delle aree Sin e Sir di Massa e Carrara. "A fine anno abbiamo fatto il punto sulle bonifiche del nostro territorio - dice il sindaco di Massa, Francesco Persiani (nella foto) - evidenziando la necessità di avviare le opere concrete di decontaminazione di suoli e falda. Per tale ragione esprimiamo cauta soddisfazione nell’apprendere che siano prossime le indagini integrative propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva. Si tratta di un passo importante verso la messa in sicurezza delle falde acquifere, augurando che si possa vedere al più presto partire con le opere di bonifica vera e propria".

Per la sindaca di Carrara Serena Arrighi "queste bonifiche hanno un grande valore e una grande importanza per tutta la nostra provincia tanto sotto il punto di vista ambientale che economico visto che si andranno a recuperare aree dove potranno insediarsi e svilupparsi nuove attività produttive". "L’avvio del percorso di bonifica e messa in sicurezza delle acque di falda delle aree Sin e Sir di Massa e Carrara rappresenta un momento storico per il nostro territorio - dichiara il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti - Dopo anni di attesa, grazie all’impegno di tutti, si compie un passo fondamentale verso il risanamento ambientale e la tutela della salute dei cittadini".