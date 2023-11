Simulazione di un fuori pista. Testato il piano d’emergenza dell’aeroporto di Peretola

Un aereo finisce fuori pista mentre sta decollando: bisogna fare in fretta perché è a rischio la vita di decine di passeggeri.

Una situazione che fortunatamente non si è presentata sul serio, ma che potrebbe concretizzarsi. Ed è per questo motivo che nella notte fra venerdì e sabato, sulla pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola, si è svolta una simulazione di questa situazione di potenziale alto pericolo. Si chiama esercitazione “Full Scale“ ed è finalizzata a testare il Piano di Emergenza Aeroportuale dello scalo fiorentino.

Tenutasi in orario notturno per non interferire con l’attività di volo ordinariamente programmata, è stato simulato un fuoripista di un aereo di linea in fase di decollo a seguito di un cedimento del carrello principale destro che ha causato anche la rottura dell’impianto idraulico del carrello con fuoriuscita di olio idraulico.

Per l’esercitazione è stato usato l’aereo di un vettore e hanno partecipato tutte le componenti che svolgono servizi a vario titolo presso lo scalo fiorentino. Utilizzati figuranti nelle vesti di passeggeri e familiari in attesa. L’esercitazione si è conclusa alle prime luci dell’alba. L’esercitazione è stato ripresa dal Centro Documentazione Video del Comando.