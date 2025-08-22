"Simbolo di una politica che non vuole residenti nell’area Unesco"

Mariella Zoppi è professoressa emerita dell’Università di Firenze e architetto paesaggista. Secondo lei come è stato possibile costruire edifici così impattanti nel cuore di Firenze, tanto da modificarne lo skyline?

"Quello che mi domando io è perché se ne parli proprio adesso o solo adesso, visto che il progetto era disponibile da tempo anche su internet. Che fosse così orrendo lo sapevamo, ma quando è stato posto il problema, anni fa, nessuno se n’è occupato. Sapevamo anche che la Soprintendenza aveva imposto di lasciare la vecchia facciata, anche questa una richiesta singolare perché non ci sono precedenti di svuotamento di un edificio storico lasciandone un brandello di facciata".

"Quando è stato posto il problema", quindi anche da lei.

"Certo, su riviste specializzate e poi su due libri (nel 2018 e nel 2022, ndr). Questo progetto è maturato e cresciuto nel tempo, ma ci meravigliamo solo ora che lo vediamo realizzato".

Perché lo aveva criticato?

"Perché è un progetto molto denso, più di un teatro, in più siamo passati da una proprietà comunale ad una privata. Un tempo si sarebbe chiamata speculazione, oggi si parla di rigenerazione urbana".

A suo avviso cosa si sarebbe potuto fare diversamente?

"Innanzitutto bisognava ridurre i volumi, invece l’altezza più alta, che prima era di una torre, è stata assunta come quella dell’intero complesso. Inoltre Firenze ha il piano del verde, ma nel progetto, seppur precedente, su questo non c’è la minima sensibilità".

Molti, guardando gli immobili, contestano il colore scuro frutto del materiale usato.

"Secondo me è il problema minore. Conta di più quello che gli edifici rappresentano in termini di carico urbanistico e di destinazione d’uso. Contano di più i volumi, le altezze e che sia stata possibile questa operazione pubblico-privato con la cessione di un bene comunale. Stiamo parlando di un intervento che aumenta l’accoglienza breve a Firenze, che poi le strutture piacciano o no è solo uno degli aspetti. Il colore è ben visibile, è vero, ma perché l’intervento in viale Belfiore non lo è, con quella bella scala fiorita che va verso il cielo? E per intenderci, dico bella per fare una battuta...".

Quindi il problema è più politico che estetico.

"Certo, è il tipo di città che si vuole".

E si vuole una Firenze brutta?

"Piuttosto una città in cui gli abitanti non ci sono più, o dove ce ne sono sempre meno nel perimetro Unesco, proprio quella parte che dovrebbe essere più tutelata".

Chi ha chiuso gli occhi? Di chi sono le responsabilità maggiori, di Comune e Soprintendenza?

"Tutti sono rimasti zitti, o quasi, mi sembra che quelle di oggi siano lacrime di coccodrillo. Comune e Soprintendenza hanno seguito un percorso corretto dal punto di vista formale, un ragionamento che nei fatti non ha trovato grandi intoppi. Ricordo però che c’è anche un consiglio comunale: è quella la sede in cui certi dibattiti devono svilupparsi. Le voci contrarie evidentemente non hanno influito".

Cosa si può fare adesso?

"Solo prendere atto che il complesso c’è".

Quanto servirà per abituarsi al nuovo skyline?

"Forse meno di quello che si pensa, ormai siamo abituati a certe cose. Sono disincantata".

Quello che è successo può essere un monito?

"Sì, ma certe cose vanno fatte prima che un progetto venga realizzato, non dopo. La prima occasione per intervenire in modo migliore è l’ex officina ferroviaria accanto alla Leopolda. Vediamo cosa succederà con le proposte che verranno".

Proviamo a sdrammatizzare. Se Brunelleschi vedesse quell’enorme complesso nero secondo lei cosa direbbe?

"Con nostalgia ripenserebbe ai suoi committenti".

Leonardo Biagiotti