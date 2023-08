A Sesto Fiorentino la prima silent disco sulla sicurezza stradale

Sesto Fiorentino (Firenze), 22 agosto 2023 – A Sesto Fiorentino arriva la prima silent disco dedicata alla sicurezza stradale.

È organizzata dai volontari della Croce Rossa di Firenze ed è l'occasione per proporre ai più giovani una corretta informazione sulla sicurezza stradale.

L'appuntamento è il 2 settembre in piazza Vittorio Veneto, a Sesto Fiorentino, dalle 23.15 alle 1.30 all'interno del festival 'Liberi tutti 2023'.

La Silent Disco, ovvero un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie Bluetooth, creerà l’occasione per raccogliere le fasce più giovani della popolazione cioè coloro sui quali l’incidenza degli incidenti alla guida è la più alta, per fare prevenzione.

La sicurezza stradale resta un argomento molto sensibile non solo a livello nazionale, ma anche per le comunità locali. Nel 2021 si sono verificati in Toscana 13.596 incidenti stradali (+31,4% sul 2020), causando 190 vittime. Nella regione, il numero più alto di incidenti stradali è stato registrato a Firenze (4.239; +33,4% sul 2020), con 49 vittime e 5.307 feriti.