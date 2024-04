"Signa libera" presenta il simbolo. E denuncia: "Oscurati sui social"

"Signa Libera" presenta il simbolo e denuncia censure sui social. Il logo della lista civica, che propone a sindaco Vincenzo De Franco, ha lo skyline di Signa poggiato sul tricolore e con sfondo blu. Ex Fdi, già candidato di Lega e Fdi nel 2019, De Franco corre dopo aver preso le distanze dai partiti di centrodestra che appoggiano (con altre forze) la civica Monia Catalano. "Stiamo lavorando a una lista di 16 persone – spiega De Franco - ma non escludiamo di presentarne un’altra. Saremo al mercato settimanale e a vari incontri pubblici, soprattutto nelle frazioni, trascurate da 30 anni. ‘Signa Libera’ è un’aspirazione: vogliamo rimuovere l’attuale pessima amministrazione Pd, insieme a logiche e potentati che condizionano le scelte".

"Signa Libera" denuncia anche di essere stata oscurata su Facebook. "È un fatto molto grave – spiega De Franco – per il quale abbiamo chiesto l’intervento del sindaco in consiglio. Vari gruppi Fb di Signa, apparentemente aperti a tutti, sono gestiti da militanti: io sono bloccato e i post col mio nome vengono cancellati". Un problema lamentato anche da vari supporter di Giampiero Fossi (sostenuto da Pd, Progressisti per Signa, "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme" e "Signa domani"). Per il ruolo di sindaco di Signa corrono anche Francesco Draghi (Prc) e Monia Catalano con cinque liste, legate a varie esperienze politiche, ma senza simboli: Prima Signa (Lega), Fratelli di Signa (Fdi), Signa al Centro (Iv), Uniti Per Signa (che somma Fi e civici) e "A Sinistra per Signa".

Lisa Ciardi