Siffredi all’Excelsior. Scatta la "Roccomania"

Siamo nel pieno della "Roccomania". La serie di Netflix a lui dedicata ha sdoganato il porno maschile, grazie all’icona Rocco Siffredi (nella foto), interpretata nella fiction da Alessandro Borghi. Rocco in carne ed ossa sarà a Firenze stasera, all’Excelsior di San Donnino, insieme a Valeria Bruni, che nella serie interpreta un’altra icona dell’immaginario proibito dell’Italia degli anni ’90, ossia Selen. La presenza al sexy club fiorentino sarà un’occasione per incontrare i fans e per parlare della serie che sta facendo discutere l’Italia. Non è una serie porno. O almeno non solo. Da "Supersex", uscita il 6 marzo su Netflix, scritta e creata da Francesca Mainieri, emergono l’eros e molte altre sfumature come sono i rapporti familiari, le donne, gli amici e ci sono i pregiudizi, la passione, l’ossessione, il viaggio mentale di Rocco Tano che diventa Siffredi, l’icona popolare uscita dai cinema a luci rosse per diventare personaggio dello showbiz. Rocco è alla prima uscita ufficiale dalla prima della serie che sta avendo successo di pubblico e qualche critica dagli addetti ai lavori.