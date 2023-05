Sicurezza via Gori, il Comune tace

"Chiedo che venga organizzato un incontro con il sindaco. Nell’occasione potremmo condividere l’analisi e le soluzioni alle criticità segnalate. Chiedo anche che all’incontro possano partecipare i promotori che lo desiderino". Questo il testo della mail inviata da un gruppo di cittadini, per ottenere sicurezza in via Luigi Gori e via Garibaldi. Tutto questo dopo la raccolta di firme promossa dai residenti. "In teoria – dice Paolo Torrini, uno dei promotori – da statuto comunale l’amministrazione dovrebbe dare risposta entro un mese. La data del protocollo è 20 marzo". E nessuna risposta è ancora arrivata. La petizione segnala criticità nel tratto di strada comunale dal ponte sulla Sieve (via Luigi Gori) alla piazza della Stazione (via Garibaldi). Chiedendo d’installare strumenti come zona con limite a trenta all’ora e attraversamenti pedonali rialzati. Che inducano gli automobilisti al rispetto della velocità.

Leonardo Bartoletti