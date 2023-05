Sicurezza Tre velox e un fotored Via di Rosano sorvegliata speciale

di Manuela Plastina

I pendolari della Valdisieve e del Valdarno dovranno prestare ancora più attenzione alla velocità: sulle vie che percorrono quotidianamente per andare e tornare da Firenze, sono stati installati dei nuovi rilevatori di infrazioni del codice della strada. Si tratta di un fotored, che fotografa chi passa col rosso al semaforo, e di tre autovelox.

Tutti gli impianti sono già stati montati e sono pronti all’uso: in questo momento non sono attivi, ma è questione di giorni e poi inizieranno a scattare punendo chi va veloce o passa all’incrocio in maniera pericolosa.

Il nuovo sistema in grado di individuare gli automobilisti che compiono infrazioni semaforiche è stato installato nella frazione di Vallina all’intersezione fra la Sp 34 via di Rosano e via del Roseto in direzione Firenze. Si trova sulla corsia in direzione di Firenze.

Sempre a Vallina è stato sistemato anche un nuovo autovelox: si trova sempre lungo la provinciale sulla corsia di marcia e sempre verso Firenze all’altezza del chilometro 6+880.

Anche gli altri due apparecchi sono pronti all’uso ed entrambi si trovano sulla Sp1 che attraversa il cuore di Bagno a Ripoli e porta verso Rignano e il resto del Valdarno: uno è al centro del capoluogo, su via Roma al Km 0+768 direzione San Donato in corrispondenza dell’attraversamento pedonale ai Ponti, quello utilizzato dagli studenti delle scuole.

L’altro è a La Fonte in corsia di marcia verso Firenze al Km 1+880. "I tratti di strada individuati dal decreto prefettizio del 4 gennaio su richiesta motivata dell’amministrazione comunale – spiega il comandante della polizia municipale Filippo Fusi - sono particolarmente sensibili e sono stati teatro di numerosi gravi incidenti stradali, purtroppo anche con esito mortale. Nei prossimi giorni inizieranno le rilevazione delle infrazioni sia semaforiche che della velocità". Altri importanti interventi sono previsti su tutti i tratti della viabilità comunale particolarmente sensibili e considerati a rischio, annunciano il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla polizia municipale Paolo Frezzi.

"E’ uno stanziamento importante per rendere più sicure le nostre frazioni, sia per i cittadini residenti sia per gli automobilisti e per mettere un freno alla velocità nei centri urbani, facendo rispettare i limiti in vigore".