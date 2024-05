Sicurezza sul lavoro e studenti. Il convegno di Cisl, Uil e Cgil

Portare il lavoro e la sicurezza sul lavoro a scuola: questo l’obiettivo di un appuntamento in programma stamani all’istituto Balducci. Con, protagonisti, i ragazzi delle scuole ed i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. L’iniziativa rientra nel percorso ‘Maggio in salute e sicurezza’, frutto di un accordo tra sindacati e Comuni del territorio per realizzare iniziative sulla sicurezza sul lavoro, per informare, sensibilizzare, tenere alta l’attenzione su un tema più che mai attuale. Una tragedia senza fine quella sulle morti e gli infortuni sul lavoro: le statistiche ufficiali raccontano che le vittime sul lavoro stanno crescendo al ritmo di tre al giorno in Italia. Garantire il diritto alla salute dei lavoratori è un dovere da parte delle imprese, della politica e delle istituzioni, e deve essere un obiettivo dell’intera società. Per fermare questa strage serve un impegno forte di tutti. Nella giornata di oggi al Balducci i ragazzi e le ragazze delle seconde classi del Vasari, che in quest’annata scolastica hanno prodotto elaborati (slide, foto, testi) all’interno di un progetto educativo sulla sicurezza sul lavoro con Cgil, Cisl e Uil, li presenteranno agli studenti del Balducci. Al centro di questo progetto educativo ci sono i temi della percezione del rischio e dell’uso dei dispositivi di protezione individuale: dentro e fuori le scuole, negli stage, nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nello sport, a casa. E, in futuro, anche nei luoghi di lavoro. Prima della presentazione degli elaborati è in programma lo spettacolo Teatrale Le Api (Compagnia Teatrale Tous Les Memes). Successivamente interverranno Claudia Ferrero (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) ed i segretari Bernardo Marasco (Cgil), Fabio Franchi (Cisl) e Leonardo Mugnaini (Uil).

Leonardo Bartoletti