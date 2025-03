Sicurezza stradale e nuovo codice. Il punto con l’esperto Luigi Altamura a cura dell’associazione Guarnieri

A tre mesi dell’entrata in vigore della legge che ha modificato e introdotto nuovi articoli al codice della strada, verrà fatto un punto per comprendere il nuovo codice stamani alle 9,30 al The Social Hub Belfiore . Il relatore principale sarà l’esperto Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona. L’evento è organizzato dalla associazione Lorenzo Guarnieri onlus e da Asaps con la collaborazione degli amici della Fondazione Claudio Ciai e dell’associazione Spingi la Vita. Presiede e coordina Stefano Guarnieri (nella foto), vicepresidente dell’associazione Lorenzo Guarnieri onlus; introduce i lavori Giordano Biserni, presidente di Asaps, che poi passerà il microfono al comandante Altamura, rappresentante di Anci in Viabilità Italia e componente dell’ufficio studi di Asaps.