Sicurezza a Firenze, Nardella incontra il ministro Piantedosi

Firenze, 13 ottobre 2023 – Riflettori accesi sulla sicurezza in città. "Vedrò il ministro dell'Interno Piantedosi, in occasione di un Cosp straordinario che presiederà lui stesso domani (14 ottobre) a Firenze sui temi della sicurezza. Fra le cose che gli farò presente, anche il rapporto presentato oggi dai commercianti fiorentini, perché è necessario un maggiore impegno del governo per la sicurezza”. Lo dichiara il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Un’emergenza sempre più sentita anche dai cittadini, quella di sentirsi al sicuro. E’ di qualche giorno fa la classifica del Sole 24 ore che bolla Firenze come quinta città in Italia per reati. E’ vero anche che il quadro nazionale non consola: furti e rapine di strada tornano a salire, mentre rallenta la corsa dei reati informatici per i quali emerge una prima contrazione del 14% nel 20.