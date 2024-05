Sicurezza, ecco il convegno

La sicurezza prima di tutto. Anche a San Casciano e nelle varie frazioni del territorio. E di sicurezza si è parlato giovedì sera a Chiesanuova dove a Villa Montanine si è tenuto il convegno organizzato da Fratelli d’Italia. All’iniziativa erano presenti e sono intervenuti l’onorevole Francesco Michelotti, il vice segretario nazionale della polizia di Stato, Mauro Marruganti e l’ex prefetto di Siena Massimo Bontempi. Durante l’incontro sono stati trattati argomenti relativi alla sicurezza. Sia a livello nazionale, ma anche e soprattutto quel che riguarda e può essere fatto da un Comune per tutelare i propri cittadini e per far sì che il territorio sia sotto controllo e vi sia prevenzione. "Il cittadino – ha detto il candidato di centrodestra alla amministrative di San Casciano, Benedetta Venezia - deve sentirsi sicuro nel proprio territorio. E per questo l’amministrazione in collaborazione con tutte le forze dell’ordine e della propria polizia municipale può far sì che ciò accada. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato".