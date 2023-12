"Sicurezza a Firenze: Nardella promette più vigili e steward"

Più vigili in strada e più steward. È quanto ha promesso il sindaco Nardella intervenendo alla serata organizzata da Confesercenti sulla sicurezza alla quale hanno partecipato oltre cento persone. "Abbiamo potenziato i servizi ordinari e straordinari della Municipale, stiamo investendo in vigilanza privata e steward e abbiamo avviato servizi in strade e giardini con l’associazione nazionale carabinieri. Ma da mesi chiediamo al governo più agenti che non arrivano: la sicurezza deve essere garantita dallo Stato, le forze dell’ordine già stanno facendo un grande lavoro ma hanno bisogno di essere di più". Nardella ha anche ricordato il grande impegno per la videosorveglianza: "Nel giugno 2014, erano 150 le telecamere installate, oggi sono oltre 1600". Dalle spaccate agli atti vandalici alle rapine: tanti i problemi denunciati dai commercianti. L’assessora Albanese ha ricordato che dal 7 dicembre al 7 gennaio saranno in servizio ogni sera dalle 18 alle 23 ulteriori 24 steward nell’area Unesco. "Ringraziamo il Comune per l’impegno - sottolineano Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze e Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze - Chiediamo un maggior numero di forze dell’ordine e le modifiche legislative sugli arresti cautelari per chi spaccia".

Ross.C.