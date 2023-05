"Siamo un unicum mai visto prima in Italia"

Andrea Tagliaferri, sostenuto da FareCittà, Sì Parco No Aeroporto, Si Campi a sinistra e M5S, va al ballottaggio con 21,30%.

Come si spiega la scarsa partecipazione? E il calo di alcune sue liste rispetto a 5 anni fa?

"L’affluenza è in linea con le ultime amministrative. Per il resto, in 5 anni è cambiato il mondo: il ‘tradimento’ dell’ex sindaco ha fatto perdere ai cittadini la fiducia nell’istituzione comunale e al suo candidato il 12%. Sulle mie liste ha pesato la maggior frammentazione, con un candidato fortissimo come Riccardo Nucciotti che ha corso da solo, ma abbiamo mantenuto il peso del 2018. Quella col M5S è un’alleanza in cui ho creduto da subito e che dimostra che quando il Pd sceglie la conservazione, il campo progressista si sposta altrove".

Come mai a Campi, negli ultimi anni non si trova l’unità a sinistra?

"Noi l’abbiamo trovata, eccome. Abbiamo messo insieme tutte le forze dinamiche in un unicum mai visto in Italia in tempi recenti. È il Pd che si è auto escluso, preferendo, in questi anni, concentrarsi sul consolidamento del proprio potere più che sullo sviluppo della città. Con la conseguenza che pian piano, Campi ha perso la sua luce".

Si aspettava il ballottaggio?

"Ho sempre creduto nella forza del nostro progetto. Civico, progressista e fortemente radicato sul territorio. Ma ci è voluta una campagna davvero capillare per riuscire a far girare il nome. Sono molto soddisfatto di questo primo passo, il bello deve ancora venire".

Cercherà appoggi dalle altre forze politiche? Se sì, con chi?

"Dopo 10 anni in cui il Pd ha perpetrato divisione e frammentazione io voglio unire: cercherò appoggio tra tutti i campigiani che hanno il desiderio di vedere la loro città rinascere e diventare moderna, connessa, accogliente e, di conseguenza, sicura".

Barbara Berti