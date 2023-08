Si svegliano col ladro in casa Gli inquilini lo ’catturano’

Lo choc di svegliarsi di soprassalto in piena notte e trovarsi di fronte un intruso in casa. Impegnato a rubare, ma immaginiamo quanto una situazione del genere possa essere potenzialmente pericolosa.

Situazione al alta tensione vissuta – subita – da un’intera famiglia sudamericana che in via Magellano, a Firenze Nova. Il tentativo di furto in appartamento con dentro gli inquilini si è trasformato in tentata rapina, conclusa con l’arresto da parte della Polizia, dell’"intruso" un romeno di 33 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti di via Zara – attivati dalla centrale che aveva ricevuto segnalazioni perventute al 112 – il 33enne sarebbe entrato nell’appartamento al piano terra di via Magellano passando verosimilmente, senza fare troppa fatica, da una portafinestra lasciata aperta per il caldo.

Nonostante la via già ’spianata i rumori dell’intruso hanno tirqato giù dal letto gli inquilini, la famiglia sudamericana che si è trovata di fronte lo sconosciuto. Riavutisi dalla sopresa, è partita la reazione.

Peraltro il ladro aveva già ’lavorato’ con profitto: portava infatti uno zaino, preso nella casa e – sarà accertato poi – già pieno di effetti personali di almeno una delle vittime.

Scoperto, il malvivente ha scaraventato la refurtiva addosso a uno degli inquilini con l’intento di aprirsi una via di fuga sperando anche in una mancata reazione dei proprietari di casa.

Che invece è arrivata. E bella tosta.

Il padrone dello zaino si è lanciato addosso al ladro insieme a un altro della famiglia, sul momento in piena baruffa gli è scappato ma i due non si sono arresi e si sono buttatti all’inseguimento dello sgradito ospite, raggiunto in strada dopo qualche decina di metri di corsa a perdifiato.

E lì lo scontro si è acceso ancora di più in una sorta di "ring" improvvisato; sono volati cazzottoni, uno dei quali ha preso in pieno uno dei due inseguitori. Un passante ha assistito alla scena e ha dato l’allarme al 112Nue.

L’effetto sorpresa su cui contava il ladro era evidentemente svanito e il ritardo nella fuga, dovuto all’energica reazione degli inquilini ha dato modo agli agenti delle Volanti di arrivare tempestivamente nella zona indicata, e di trovare i ’contendenti’ ancora sul posto, nelle immediate vicinanza, in via di Caciolle: i poliziotti hanno bloccato il trentatreenne romeno, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.

E’ stato arrestato sotto l’accusa di tentata rapina impropria in abitazione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ il secondo ladro bloccato sul fatto dalle forze dell’ordine in pochi giorni: Nei giorni scorsi in via Mazzoni a Rifredi un bandito è stato preso poco dopo essere stato visto uscire da una finestra di un appartamento al piano terra.

g.sp.